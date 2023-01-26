На сайте, посвященном игре, сказано, что разработчики представляют миллионам пользователей блокчейн в игровой форме. Вы можете приобрести себе зверька, которые будет приносить вам криптовалюту. Эта криптовалюта и будет ваш заработок.

Из документов, подтверждающих реальное существование и легальную деятельность создавшей приложение компании, ничего нет. Есть только whitepaper для токена, используемого в игре.

Что касается контактов, на https://iguverse.com можно найти ссылки на страницы в:

Twitter: https://twitter.com/iguverse;

Instagram: https://www.instagram.com/iguverse/ и т.д.

На play.google.com есть e-mail разработчика: [email protected] и адрес офиса компании в Kingstown, St. Vincent, and the Grenadines. Но даже так понятно, что гарантировано связаться с создателями приложения не получится.