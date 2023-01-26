Сегодня у нас на обзоре игра Игра Iguverse – приложение Web3, созданное для тех, кто любит животных! Здесь игроки покупают питомцев, зарабатывают криптовалюту, монетизируя занятия, связанные с ними.
Но здесь возникают вопросы:
- Действительно ли все так, как нам рассказывают?
- Удастся ли заработать, пользуясь приложением, на самом деле?
- Как вывести деньги с iguverse?
- Какие отзывы про iguverse?
- Не лохотрон ли это?
В этой статьей мы ответим на все эти вопросы и выведем проект iguverse на чистую воды! Посмотрим, имеет ли смысл связываться с проектом или это просто хитрый скам и развод на деньги!
Коротко, можно ли заработать c IguVerse?
К сожалению вероятность потерять свои деньги, гораздо больше, чем вероятность заработка! Самое главное, что вы должны понимать: IguVerse — это финансовая пирамида! Да, это все замаскировано в покупку домашних питомцев и заработок криптовалюты, но факт остается фактом.
Хотите узнать подробно схема работы IguVerse? Сейчас разберем!
Информация о проекте
На сайте, посвященном игре, сказано, что разработчики представляют миллионам пользователей блокчейн в игровой форме. Вы можете приобрести себе зверька, которые будет приносить вам криптовалюту. Эта криптовалюта и будет ваш заработок.
Из документов, подтверждающих реальное существование и легальную деятельность создавшей приложение компании, ничего нет. Есть только whitepaper для токена, используемого в игре.
Что касается контактов, на https://iguverse.com можно найти ссылки на страницы в:
- Twitter: https://twitter.com/iguverse;
- Instagram: https://www.instagram.com/iguverse/ и т.д.
На play.google.com есть e-mail разработчика: [email protected] и адрес офиса компании в Kingstown, St. Vincent, and the Grenadines. Но даже так понятно, что гарантировано связаться с создателями приложения не получится.
Перед нами хитрая финансовая пирамида! Шаг первый — вы скачиваете приложение и обнаруживаете, что вы можете зарабатывать деньги с помочью виртуального питомца (это даже звучит смешно 😂)
Соответственно на бесплатном питомце вы особо не заработаете, поэтому игра любезно предлагает вам купить виртуального друга за 120-1200 долларов.
Купив питомца за 450$ вам обещают средний доход по 10$ день. А это 2-2.5% в сутки — стандартные обещания для финансовой пирамида. При этом, для того чтобы зарабатывать деньги, вам придётся выполнять еще кучу разных (бесполезных) заданий.
Эти задания — это всего лишь имитация бурной деятельности. Это пиль в глаза, для того, чтобы вы не задались вопросом: ОТ КУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?
И действительно, игра игрой, но если здесь сидит сотня тысяч людей, которые зарабатывают большие деньги на этих питомцах, то КТО оплачиваете весь этот банкет?
Все просто — ВЫ и есть тот человек, кто оплачивает банкет предыдущих участников. Именно за счет ваших денег (потраченных на покупку питомцев) и производятся выплаты старым участникам.
Да, действительно, если вы оказались в игре в числе первых и купили целую кучу виртуальных зверьков, выполняете задания, то уже наверняка успели вернуть свои вложенные деньги.
Но если вы только хотите попробовать себя в этом празднике денег, то имеет смысл хорошо подумать. Хотите узнать когда всех кинут? Игра кинет вас так технично, что вы оцените, правда.
Подвох в том, что прибыль за все эти задания начисляется в монете самой игры «IGUR» и, пока есть спрос (новые участники игры) на эту монету, то все будет хорошо. Но как только желающих обменять свои IGUR на реальные деньги будет слишком много, то цену монеты IGUR опустят до НУЛЯ!
И все ваши зверьки будут приносить вам ровно «0» долларов! Вы готовы к такому развитию событий? Чем это отличается от финансовой пирамиды и мошенничества?
Как вывести деньги с IguVerse?
Вывод средств проводится путем обмена игровых монет приложения IguVerse на другую криптовалюту «BUSD» , которую вы уже можете обменять на рубли, доллары и другую валюту.
Для вывода и обмана игровых монет, перейдите в раздел «Кошелек» на приложении и следуйте дальнейшим инструкциям.
Если вас все же угораздило вляпаться в эту игра, то выводите прибыль сразу же, ведь игра может скаманут в любой момент и вы просто потеряете свои деньги!
Хитрость подобных проектов заключается в том, что первые участники игры действительно зарабатывают деньги, как и в финансовой пирамиде. Они будут трубить о своем заработке на каждом шагу, попутно приглашая вас и получая свой реферальный %
Но одного дня придет момент расплаты, когда все эти питомцы не будут стоить ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО! Причина может быть разная, начиная от взлома игры, заканчивая технической ошибкой. Но это случится, и тогда искать отзывы будет слишком поздно! Но, несмотря на это, реальные отзывы уже есть.
Да, это так и есть ! Проект создан с целью выманить деньги в доверчивых пользователей и потом обрушить цену игровой монеты до нуля! Таким образом, вы останетесь с бесполезными виртуальными питомцами, а создателе игры уедут с реальными деньгами на Багамы!